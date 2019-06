Na Savi se je prevrnil čoln, ena oseba huje poškodovana

Ob 12.18 se je na reki Savi, v bližini naselja Globoko, občina Radovljica, med spustom prevrnil čoln, na katerem je bilo osem tujih državljanov.

Sedmim osebam se je uspelo oprijeti skal, eno osebo pa je odnesel tok, pri čemer se je huje poškodovala, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci GARS Kranj, PGD Bled, Radovljica in Mošnje ter potapljači Podvodno reševalne postaje Bled. Osebe, ki so obstale v strugi na skalah so s pomočjo čolna prepeljali na breg, kjer so jih oskrbeli reševalci NMP Radovljica in Bled.

Pri preiskovanju terena so osebo, ki jo je odnesel tok, našli v bližini naselja Mišače. Do prihoda prihoda reševalcev NMP Radovljica in Bled na kraj dogodka so jo oživljali in ji nudili pomoč pri oskrbi.

Gasilci so zavarovali tudi kraj pristanka helikopterja, nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe ter pri transportu ostalih udeleženih v nesreči do zbornega mesta. S pomočjo dežurne ekipe HeNMP Brnik in helikopterjem Slovenske vojske je bila težje poškodovana oseba prepeljana v UKC Ljubljana na nadaljnje zdravljenje. O dogodku so bile obveščene pristojne inšpekcijske službe.