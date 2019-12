Otroka povozil traktor, mladoletnik padel z balkona

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, se je na lokalni cesti zunaj naselja Hruševlje v Občini Brda v soboto dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je bil huje poškodovan otrok. Po sedanjih ugotovitvah je 70-letnemu vozniku traktorja na vozišče nenadoma pritekel otrok. Traktorist je z levim kolesom zapeljal čez mladostnika, ki je pri tem utrpel hude telesne poškodbe.

Novogoriški reševalci so poškodovanca prevzeli od njegovih staršev med potjo v bolnišnico, ga oskrbeli in prepeljali do šempetrske bolnišnice. Od tam so otroka kasneje z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.