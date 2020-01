Na silvestrovo koprski policisti skupini otrok zasegli 447 petard

Nekaj minut čez polnoč so bili policisti obveščeni o požaru v Naklem pri Divači – zagorel je skedenj, poln sena. Ob požaru je zagorelo leseno ostrešje skednja in nekaj bal, ki so bile tam skladiščene. Požar so pogasili gasilci iz ZGRS Sežana, PGD Divača in PGD Senožeče. Po prvih ugotovitvah je skupina ljudi v bližini praznovala in nazdravljala ter prižgala nekaj petard in ognjemetov. Domnevno bi lahko ena od raket padla na streho objekta, kar je povzročilo požar, več informacij pa še ni znanih.

Policisti so na silvestrovo opazili, da v Piranu na Stjenkovi ulici skupina moških meče petarde. Identificirali so 19-letnega državljana Italije, mu zasegli 50 petard z zažigalno vrvico in 74 petard tipa mini ciciolo ter ga oglobili.

Nekaj pred drugo uro zjutraj je občan iz okolice Kopra poklical policiste in povedal, da skupina otrok meče petarde na cesto. Tja sta odšla vodnika PP vodnikov službenih psov Koper in na kraju zalotila 14-letnico. Ostali otroci so se razbežali, policista pa sta na kraju zasegla večje število petard različnih znamk, in sicer kar 447. Poskušali bodo identificirati še druge, ki so metali petarde, zoper mladoletno osebo pa bodo zaradi kršitve Zakona o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkov podali obdolžilni predlog na sodišče v Kopru.

Vlomili v paketomat in poškodovali parkomat

V sredo ponoči je neznanec na parkirišču pri trgovini na Ankaranski ulici v Kopru prišel do manjšega objekta, v katerem so paketomat, avtomat z napitki, avtomat s prigrizki in avtomat s predplačniškimi telefoni. Storilec je po vsej verjetnosti močnejše pirotehnično sredstvo odvrgel v notranjost avtomatov ter tako razbil izložbeno steklo, iz avtomatov pa si je nato protipravno prilastil večje število paketov s telefoni. Poškodovan je tudi osebni avtomobil, ki je bil parkiran v neposredni bližini.

V četrtek pa je neznanec s pirotehničnim sredstvom poškodoval parkomat v Portorožu, vendar iz njega ni pobral denarja. Škode je kljub temu za več kot 5000 evrov.

Policisti so sporočili, da so praznovanja sicer minila brez hujših poškodb, da pa je bilo veliko klicev o prekomernem pokanju petard, v več primerih pa jim ni uspelo ugotoviti kršitelja.