Na Škofjeloškem v torek v delovni nesreči umrl moški

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da se je delovna nesreča v naselju Zminec v škofjeloški občini zgodila v torek nekaj pred 17. uro. Škofjeloški reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovanega, ki ga je stisnil delovni stroj, na kraju oskrbeli in prepeljali v nadaljnjo zdravstveno oskrbo v ljubljanski klinični center.

Policija poroča, da je moški zaradi poškodb umrl. Kriminalisti pa o dogodku še vodijo postopek.