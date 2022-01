Na Šmartinski cesti avtobus trčil v kolesarja

V nesreči na Šmartinski cesti pri križišču s severno obvoznico sta bila udeležena voznik avtobusa in kolesar, so sporočili s PU Ljubljana. Ob trku z avtobusom je kolesarja odbilo s ceste. Reševalci so ga prepeljali v UKC Ljubljana, kjer se bori za življenje.

Nesreča se je zgodila včeraj okoli 20. ure. Policisti so ugotovili, da je voznik avtobusa iz smeri Šmartnega peljal proti središču mesta, ko je dohitel kolesarja, ki je bil oblečen v temna oblačila in je vozil ob desni strani ceste, ter trčil vanj. Kolesarja je nato odbilo na desno in pristal je ob vozišču, kjer je hudo poškodovan obležal. icon-expand Nesreča se je zgodila v večernih urah (slika je simbolična). FOTO: Dreamstime Na kraj so prihiteli reševalci, ki so ga prepeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje je ogroženo. Policisti nadaljujejo postopek ugotavljanja vseh okoliščin prometne nesreče in bodo o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti obvestili pristojno tožilstvo.