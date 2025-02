Na smučišču Kope deklica padla s sedežnice in se huje poškodovala

Kot so nam povedali na PU Celje, so bili o nesreči obveščeni v ponedeljek okoli 13. ure. Deklica, stara malo manj kot šest let, se je na štirisedežnici peljala s še dvema otrokoma in odraslo spremljevalno osebo. Med vožnjo je zdrsnila pod varovalom in padla z višine okoli petih metrov.

Pri tem se je huje poškodovala in z reševalnim vozilom so jo odpeljali v bolnišnico v Slovenj Gradcu. K sreči njeno življenje ni ogroženo.

Policija zdaj zbira obvestila v smeri odgovornosti spremljevalne osebe, ki je deklico namestila na sedežnico, torej gre za sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Deklica, sicer hrvaška državljanka, je bila del skupine otrok, ki je smuščiče Kope obiskala prek enega od športnih drušev.

Na Kopah je sicer ravno včeraj potekala novinarska konferenca o dobrem sodelovanju slovenske in hrvaške policije, v sklopu katerega bosta do 2. marca slovenskim policistom na smučiščih Kope, Rogla in Kranjska Gora pomagala dva hrvaška policista. Pri opravljanju nalog bosta nosila hrvaško policijsko uniformo, prilagojeno za delo na smučiščih in ne bosta oborožena. Prav tako ne bosta izvajala policijskih pooblastil in ukrepov, za katere so pristojni le slovenski policisti.

Med 625 udeleženimi v smučarskih nesrečah pri nas v lanski sezoni jih je bila desetina s Hrvaške.