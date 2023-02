Na smučišču pele pesti, helikopter posredoval po padcu otroka

Blejski policisti so včeraj popoldan posredovali na enem izmed smučišč, kjer so obravnavali 39-letnega moškega, državljana Hrvaške, ki se je na enem izmed smučišč med čakanjem v vrsti za vstop na vlečnico sprl z drugim moškim. Moškega je porinil po tleh in ga z udarci poškodoval.

S PU Kranj so sporočili, da policisti zbirajo obvestila v smeri kaznivega dejanja. O vsem bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Kranjski policisti pa so bili v sredo dopoldan okoli 10. ure obveščeni o padcu otroka med smučanjem po smučišču. Na kraju sta mu pomoč nudila reševalec na smučišču, nadzornik in ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika, ki ga je s helikopterjem slovenske vojske prepeljala v zdravstveno ustanovo. Policisti so dogodek zabeležili.