Na smučišču Rogla se je vnel požar, zagorela je Mašin žaga

Še pred prihodom gasilcev so zaposleni začeli z gašenjem, pri intervenciji pa so sicer sodelovali gasilci iz PGD Zreče, Vitanje, Stranice, Gorenje nad Zrečami in Oplotnica, ki so preprečli širitev ognja na celoten objekt in požar pogasili.

Kot so nam povedali zreški gasilci, so okoli 23. ure zaključili z gašenjem, so pa čez noč ostali na gasilski straži. Uničeno je približno 50 kvadratnih metrov ostrešja in 56 kvadratnih metrov lesenega prizidka in oprema, ki se je nahajala v prostoru.

Na kraju dogodka so policisti, ki ugotavljajo vzrok požara, neuradno pa se je vnela ventilacija za žar, ki se je nahajala ob prizidku Mašin žage. "Uničena je približno četrtina celotnega objekta," so nam še razkrili zreški gasilci.