Na Soči se je poškodovala 32-letna švicarska kajakašica

Včeraj, ob 13.30, so novogoriški policisti prejeli obvestilo, da se je na reki Soči pri naselju Žaga na Bovškem med organizirano kajakaško šolo Univerze Innsbruck poškodovala 32-letna kajakašica iz Švice.

Na spustu po reki Soči, ki se ga je udeležilo deset udeležencev pod vodstvom dveh vodnikov, je 32-letnico med plovbo za 26-letnim nemškim vodnikom ob močnejši brzici prevrnilo, tako da jo je z glavo obrnilo v vodo, zato si je odpela zaščito (zadrževalnik vode) in izplavala.

"Zaradi hudih bolečin v desnem ramenu je poklicala na pomoč, tako da sta jo v nadaljevanju oba vodnika rešila iz reke Soče in ji nudila prvo pomoč. Kasneje so poškodovanko (sum izpaha desnega ramena) na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin, nato pa so prepeljali v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici na nadaljnje zdravljenje," so sporočili policisti.

Bovški policisti so izključili možnost tuje krivde in bodo o dogodku s pisnim poročilom seznanili pristojno tožilstvo.