Na sojenju Abramovu pričali sorodniki umrle, Julija se vabilu za pričo ni odzvala

Sarina teta je povedala, da jo je brat poklical in ji rekel, da je Abramov ponesreči ustrelil Saro in je ta umrla. Potem se je skupaj z možem odpeljala pred hišo Vebrovih, vendar noter nista smela vstopiti. Izvedela sta, da se je Abramovu puška sprožila. Dejala je tudi, da sta imela Abramov in Sara ljubeč odnos in da jo je Abramov imel rad. Dodala je še, da naj bi Abramova policija po dogodku odpeljala v Psihiatrično bolnišnico Vojnik.

Njen mož je pojasnil, da je dogajanje pred hišo Vebrovih spremljal bolj od daleč, saj je srčni bolnik. Sarin oče je bil po njegovih besedah razburjen in je jokal. Sara je bila zanj tiho dekle, ni pa nikdar slišal, da bi se z Abramovom kadar koli skregala.

Sestra Sarine mame je dejala, da jo je poklical Sarin oče in povedal, da Sare ni več, saj jo je Abramov nenamerno ustrelil. Ko se je zgodila zadeva odrezana roka, so Sarini sorodniki začeli razmišljati, ali jo je Abramov res ustrelil nenamerno. Poudarila je tudi, da je Abramov na Sarin pogreb prišel pod vplivom zdravil.

Policijska preiskava smrti Vebrove leta 2015 je dlje časa potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. Konec aprila 2020 pa so celjski kriminalisti vložili ovadbo zoper Abramova. Očitajo mu kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 30 let zapora.

Abramov, ki je zaradi domnevnega umora Vebrove v celjskem priporu, zanika obtožbe. Med preiskavo je dejal, da jo je ustrelil po nesreči med čiščenjem puške, saj da je bil prepričan, da v cevi ni nabojev.