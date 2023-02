Na sojenju Abramovu procesni zaplet, obravnava preklicana

Abramov zagovornik Michael Rotter namreč sumi, da se je senat "okužil" z nedavno oddajo o Abramovu na eni izmed komercialnih televizij.

V tej oddaji so spregovorili tudi o vseh dokazih glede umora Vebrove. Rotter je od sodnice Marjane Topolovec Dolinšek zahteval, da mu dovoli članom senata zastaviti nekaj vprašanj v zvezi z omenjeno oddajo, a je sodnica sprejela sklep, da bo pregledala, kakšna je sodna praksa na tem področju.

Policijska preiskava smrti Vebrove leta 2015 je dlje časa potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. Konec aprila 2020 pa so celjski kriminalisti vložili ovadbo zoper Abramova. Očitajo mu kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 30 let zapora.

Abramov, ki je zaradi domnevnega umora Vebrove v celjskem priporu, zanika obtožbe. Med preiskavo je dejal, da jo je ustrelil po nesreči med čiščenjem puške, saj da je bil prepričan, da v cevi ni nabojev.

Abramov je bil lani novembra sicer skupaj s svojima staršema in partnerko Julijo Adlešič že obsojen v zadevi odrezana roka, v kateri je priznal zavarovalniško goljufijo.