Na sojenju dvajsetletniku, ki naj bi načrtoval strelski pohod, preverjali njegovo prištevnost

Obtoženi je prejšnji teden na predobravnavnem naroku priznal, da je prek temnega spleta skušal kupiti pištolo in puško, kar mu očita tožilstvo, ni pa priznal krivde. Kot so ob njegovem prijetju aprila letos povedali na Policijski upravi Kranj, je 20-letnik zaradi maščevanja njemu poznanim osebam z orožjem načrtoval množične poboje v gorenjskih javnih ustanovah.

Tožilstvo mu očita kaznivo dejanje poskusa nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom. Obtoženi naj bi skušal iz ZDA po pošti v Slovenijo pridobiti polavtomatsko pištolo znamke Glock in avtomatsko strelno orožje znamke Remington ter strelivo. Orožje je naročil preko temnega spleta in zanj plačal okoli 58.000 evrov. Orožje, ki je bilo skrito in zapakirano v mikrovalovni pečici, so prestregli varnostni organi v ZDA.

Na okrožnem sodišču v Kranju so zaslišali sodnega izvedenca za psihiatrijo v postopku proti 20-letniku.

Obtoženi je na predobravnavnem naroku prejšnji teden priznal vse očitke iz obtožnice

Priznal je, da je naročil orožje in kako ga je naročil, ni pa priznal krivde. To je namreč povezano z vprašanjem prištevnosti. Kot je povedal zagovornik Janez Koščak, je v vsakem kazenskem postopku treba ugotoviti, ali je bil obtoženec sposoben razumeti pomen svojega ravnanja in ga tudi obvladati.

Na vprašanje, ali se obtoženi v svoji obrambi sklicuje na neprištevnost, je Koščak izpostavil, da je njegov klient v zaslišanju samo povedal svoje občutke, kaj vse ga je pripeljalo do tega, da je poskusil naročiti orožje. Na podlagi tega pa se je sodišče odločilo, da se bo pripor izvajal v psihiatrični kliniki, in ne v zaporu.

"Nujno je, da se vprašanje prištevnosti razčisti, preden sodišče odloči, ali je kriv ali ne. Če je kriv, pride v poštev kazenska sankcija, ki je v tem primeru zagrožena v višini od šestih mesecev do petih let zapora. Če pa se ugotovi, da ni kriv, potem ne pride v poštev izrek zaporne kazni, ampak kvečjemu varnostni ukrep zdravljenja," je pojasnil zagovornik.

Sodnica je zaradi interesov varstva osebnega življenja obtoženca javnost z obravnave izključila

Zato so na sodišču danes zaslišali sodnega izvedenca Mateja Kravosa, ki ga je zaradi okoliščin postavilo sodišče. Zaslišanje izvedenca je potekalo za zaprtimi vrati. Sodnica Andrijana Ahačič je na predlog zagovornika in ob podpori tožilstva zaradi interesov varstva osebnega življenja obtoženca javnost izključila. Beseda je namreč tekla o obtoženčevi osebnosti, njegovem trenutnem stanju in o stanju v času domnevnega dejanja.

Kako je glede obtoženčeve prištevnosti presodil psihiater, ni znano. Sodni izvedenec, obramba in tožilstvo namreč o tem niso želeli govoriti. Obtoženega, ki se zdravi v mariborskem kliničnem centru, pa na današnjem zaslišanju ni bilo, s sodiščem je bil povezan prek videokonference. Višja državna tožilka Marija Marinka Jeraj je povedala, da je izvedenec danes dodatno pojasnil mnenje, ki ga je izdelal.

V nadaljevanju postopka se bo odločila, ali bo glede ne prištevnost oziroma neprištevnost obtoženca spremenila obtožni akt. Tožilec namreč zoper obtoženca običajno vloži obtožnica, v primeru neprištevnosti pa se obtožnica spremeni v predlog za izrek varnostnega ukrepa. Več bo morda znanega v četrtek, ko naj bi stekla glavna obravnava.