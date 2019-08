Na sojenju Rotniku pričal izvedenec za preiskavo rokopisov

Tožilca Mateja Oštirjaje zanimalo, zakaj je črta pod katero je zapisana številka 300.000 evrov odebeljena, je Keržan odgovoril, da je to lahko posledica brisanja prve trojke pri številki 3,3 milijona evrov.

Dejal je še, da ni mogel ugotoviti, ali je bilo kaj izbrisanega z omenjenih listin.

Po Neratovi oceni Rotnik želel legalizirati denar, ki ga je prejel kot provizijo

Sodišče je zaslišalo tudi kriminalista Mitjo Nerata, ki je vodil preiskavo glede šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6). V okviru preiskave so Rotnika zaslišali leta 2012. Nerat je dejal, da so med preiskavo ugotovili, da je imel Rotnik konec leta 2006 prijavljeno premoženje v višini 5,3 milijona evrov. Temu je Rotnik ugovarjal, ker, kot je dejal, Slovenija leta 2006 še ni uvedla evra.

Ker so ugotovili sporen prirast premoženja, so kriminalisti pri Rotniku leta 2013 opravili tudi hišno preiskavo. Po Neratovih besedah so ga vprašali, kje hrani 3,3 milijona evrov gotovine, ki naj bi izhajala iz provizij pri gradnji Teša 6, a jim je dejal, da na to vprašanje ne bo odgovoril.

Po Neratovi oceni je Rotnik želel legalizirati denar, ki ga je prejel kot provizijo.

Kriminalisti so pri Rotniku hišno preiskavo opravili tudi leta 2014, ko je bil direktor Komunalnega podjetja Velenje. Zato je sodišče danes zaslišalo tudi zaposlena v tem podjetju, in sicer Dejana Valenčaka in Natašo Šket Ribezel, ki sta bili priči pri preiskavi. Zaradi časovne odmaknjenosti se danes nista mogla spomniti veliko njenih podrobnosti.