Na sojenju v zadevi odrezana roka zaradi zapletov brez zaključnih besed

Julija Adlešič si je januarja lani odrezala levo roko. Trdi, da je šlo za delovno nesrečo pri žaganju vej s krožno žago. Po mnenju tožilca Sedina Kičina pa je to storila namerno, da bi dobila odškodnino. K temu naj bi jo napeljal njen partner Abramov, pri goljufiji pa naj bi sodelovala še Abramovova starša, Huskić Colaričeva in Colarič.

Danes se je predčasno zaključila obravnava, na kateri so pričakovali izrek zaključnih besed v zadevi odrezana roka. Na sodišče pa zaradi zdravstvenih težav, ker se je slabo počutil, ni bilo Gorazda Colariča . Njegova osebna zdravnica je povedala, da Colarič zaradi astme in težav, povezanih z nošnjo maske na sodišču, ni sposoben spremljati obravnave več kot uro. Sodnica se je odločila, da sojenja brez njega ne bodo nadaljevali in da bodo izvedli več krajših, enournih obravnav.

Abramov je namreč Adlešičevo pred tem življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. Po besedah tožilca se ji je v primeru invalidnosti obetalo vsaj 1,22 milijona evrov odškodnine. Adlešičeva, Abramov in Huskić Colaričeva so obtoženi po pet kaznivih dejanj goljufije, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic.

Obtožena četverica vseskozi zanika krivdo. Medtem ko Adlešičeva, Abramov in Huskić Colaričeva vztrajajo pri zagovorih, ki so jih dali že v preiskavi, pa je Colarič svojega povsem spremenil. V preiskavi je namreč dejal, da sta njegov sin in Adlešičeva celotno zadevo skrbno načrtovala. Pozneje pa je zatrdil, da temu ni tako in da je šlo za delovno nesrečo.

Colarič je pojasnil, da je med preiskavo govoril pod pritiskom kriminalistov, poleg tega pa da je bil pod vplivom močnih pomirjeval. Sicer se je dokazni postopek v zadevi odrezana roka končal 10. avgusta, in to z zaslišanjem izvedenca medicinske stroke, travmatologa Matjaža Veselka. Kdaj je mogoče pričakovati izrek sodbe, za zdaj še ni znano.