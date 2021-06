Na sojenju Vlaoviću zaslišali toksikološko izvedenko

Petčlanski senat je danes na sojenju Luki Vlaoviću zaslišal toksikološko izvedenko Alenko Kuštrin Samba . Kot je slednja ocenila, nekdanja partnerka in hči nista bili življenjsko ogroženi, kljub temu, da je bila koncentracija lorazepama, ki sta ga zaužili v krofih, ki jih je spekel obtoženi, zelo visoka. Šlo je za blažjo zastrupitev, nekdanja partnerka je zaužila 20 do 22 miligramov lorazepama, hči šest do osem miligramov, dnevni terapevtski odmerek pa znaša 10 miligramov, je dejala izvedenka. Po njenih besedah so visoki odmerki omenjenega zdravila pri oškodovankah povzročili zavoro centralnega živčnega sistema. Pri nekdanji partnerki je zdravilo povzročilo močno zmanjšano pozornost v prometu, slabše reflekse, dvojni vid, predvsem zato, ker prej ni uživala lorazepama.

Sodni senat je danes ponovno zaslišal mamo nekdanje Vlaovićeve partnerke, saj je obtoženi sodišču predložil zapisnik okrajnega sodišča v Celju, iz katerega je razvidno, da se je z družino nekdanje partnerke dogovoril o umiku vseh zasebnih tožb. Vlaović je tožbe vložil zaradi razžalitve in obrekovanja, družina nekdanje partnerke pa ga je tožila, saj je javno objavil, da so kriminalci. Mama nekdanje Vlaovićeve partnerke je povedala, da je na celjskem okrajnem sodišču šlo za neformalni pogovor, saj je ocenila, da je zadnji čas, da se zadeva konča. Bila je začudena nad omejenim zapisnikom, a jo je Vlaović spomnil, da sta ga oba že podpisala.

Izvedenka za farmakologinjo Mojca Kržan pa se sojenja ni udeležila, ker vabila za današnje zaslišanje ni prejela.

Sojenje se bo predvidoma nadaljevalo 21. junija. Zaradi poskusa dveh umorov Vlaoviću grozi najmanj 15 let zapora, za grožnje pa denarna kazen ali šest mesecev zapora.

Spomnimo. Osumljeni je imel lani oktobra določen stik s hčerko, a je ob dogovorjeni uri ni vrnil. Ko ga je nekdanja partnerica poklicala, da prihaja ponjo, naj bi ji rekel, naj pride v stanovanje, ker s hčerko pečeta krofe. Ob prihodu je bivši partnerici in deklici po navedbah tožilstva ponudil krofe, v katerih so bila zdrobljena pomirjevala. Med potjo domov je obema postalo slabo, zato sta stopili v stik s sorodniki in poiskali zdravniško pomoč. V bolnišnici so ugotovili, da sta bili zastrupljeni. Po dogodku so na policiji navedli, da so 32-letnika v preteklosti že obravnavali za podobna kazniva dejanja z znaki nasilja, tudi poskusa umora. Obe oškodovanki so do pridržanja osumljenega ustrezno varovali.