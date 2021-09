Na sojenju za trojni umor v Gerečji vasi pričala zdravnica in stric obdolženega

V nadaljevanju sojenja Silvu Drevenšku, obtoženemu umora zunajzakonske partnerice in njenih staršev v Gerečji vasi, je danes na ptujskem sodišču pričala zdravnica, ki je pri obdolžencu opazila težave z alkoholom. Stric obdolženega pa je vztrajal, da je bil Drevenšek dober oče in da so partnerica in njeni starši "nekaj naklepali" zoper njega.

Kot izhaja iz obtožnice, naj bi Drevenšek lani na božični večer na zahrbten način in iz koristoljubja najprej umoril zunajzakonsko partnerico, nato pa pred očmi svojega štiriletnega sina še taščo in tasta. Med danes vabljenimi pričami je bila na predlog zagovornika obdolženega zdravnica, ki je sicer izbrana zdravnica otroka, a je decembra lani nadomeščala kolega, ki je zdravil Drevenška. Kot je povedala, je med zdravnikovo elektronsko pošto opazila sporočilo Drevenška, v katerem je ta pisal, da je "totalno uničen in potrebuje urgentno obravnavo". Ko je Drevenška poklicala po telefonu, je naprej "zaradi sestanka" zavrnil vabilo na pregled, čez kakšno uro pa je po pričevanju zdravnice vendarle prišel v ambulanto, a v vinjenem stanju in ni hotel nositi zaščitne maske. Zdravnica je pojasnila, da je šele takrat ugotovila, da gre za očeta njenega pacienta. Njegov videz in vedenje sta jo presenetila, saj prej, ko je sina vozil na zdravniške preglede, nikoli ni vzbujal kakšnega dvoma. Po koncu pregleda je po telefonu poklicala njegovo zdaj pokojno partnerico in ta ji je potrdila domnevo, da ima Drevenšek težave z alkoholom, zato sta govorili o tem, kako bi lahko prišel do zdravljenja. Zdravnica jo je znova poklicala teden dni pozneje in ugotovila, da ni sprememb, nato pa je zadevo z navodilom, naj se Drevenška napoti na zdravljenje odvisnosti, predala kolegu, ki se je vrnil v službo.

Kot priča je danes na sodišču nastopila tudi nekdanja prijateljica umorjene, ki je po poklicu prav tako zdravnica in dela v psihiatrični bolnišnici. Povedala je, da je prijateljica decembra lani dvakrat poizvedovala pri njej, kako bi lahko Drevenška pozdravili. Po besedah priče ji je zdaj pokojna povedala, da sta se z Drevenškom razšla in da se boji za varnost sebe in družine, nanjo pa se je obrnila na zdravnico po nasvet, kako bi se lahko zaščitila.

icon-expand Nadaljevanje sojenja Silvu Drevenšku FOTO: Svet