Na sotočju Dravinje in Drave so se prevrnili trije čolni, dve osebi prepeljali v bolnišnico

Kot so v poročilu navedli na Centru za obveščanje Republike Slovenije, so se čolni okoli 19.40 prevrnili zaradi visokega vodostaja, povečanega pretoka reke in nastalih brzic. Vsi, ki so bili na čolnih, pa so se znašli v vodi.

Pri iskanju in reševanju na reki na dolžini sedmih kilometrov je sodelovalo 73 gasilcev iz prostovoljnih gasilskih društev Videm, Ptuj, Tržec, Leskovec, Stojnci in Nova vas. Aktivirana je bila tudi podvodna reševalna služba. Kot so zapisali, so se ponesrečeni iz reke rešili sami. Prvo pomoč pa so jim nudili gasilci.

O dogodku so obvestili vse pristojne službe.