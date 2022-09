Na spletu najemal morilca in padel v past prevarantov

Po poročanju Euronewsa se je 28-letnik na vsak način želel znebiti partnerja ženske, za katero se je zanimal, in bil pripravljen za to seči globoko v žep. Na srečo mu načrt ni uspel, že aprila ga je namreč policija aretirala, zdaj pa so sporočili, da so ga obtožili napeljevanja k umoru.

Načrt naj bi dozorel že februarja, 28-letnik se je takrat na temnem spletu lotil iskanja nekoga, ki bi bil pripravljen nalogo izvršiti. Želel je, da bi bil umor videti kot nesreča ali rop, za to pa je bil pripravljen plačati devet tisoč evrov v bitcoinih. Priskrbel je tudi naslov in fotografije žrtve.

Kmalu je prejel obvestilo, da so najetega morilca prijeli in da bo treba poiskati novega, cena pa je narasla na 24 tisočakov. Tudi s to številko se je strinjal in celotno vsoto poravnal v bitcoinih. Aprila je nato iskal še tretjega potencialnega morilca, na srečo spet neuspešno.

Izkazalo se je namreč, da je padel v past spletnim prevarantom, ki so mu po poročanju Euronewsa sporočili, da denarja sicer ne bo dobil nazaj, lahko pa se sam predstavlja kot plačani morilec in skuša tako ogoljufati druge.