Na srbski meji prijeli Slovenko s 25 kilogrami marihuane

Srbski policisti so na mejnem prehodu Batrovci prijeli 48-letno Slovenko, pri kateri so našli 23 zavojčkov s skoraj 25 kilogrami marihuane. Zavojčke je skrila v posebej izdelan prostor med zadnjim odbijačem in karoserijo osebnega vozila s slovenskimi registrskimi oznakami, so sporočili s srbskega notranjega ministrstva.

Za žensko so odredili 48-urni pripor. Zaradi suma nedovoljene pridelave in preprodaje prepovedanih drog jo bodo privedli pred višje tožilstvo v Sremski Mitrovici. Marihuana je bila skrita v posebej predelanem prostoru v avtu. FOTO: MUP RS Zasežena droga FOTO: MUP RS