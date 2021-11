Na sredinem shodu prijet moški, ki je grafitiral objekte in vozila policije

Policija je na sredinem shodu prijela moškega, ki je z grafitiranjem poškodoval dva objekta in štiri službena vozila policije. Zaznali so tudi dve kršitvi o javnih zbiranjih, tri kršitve Zakona o osebni izkaznici in 11 kršitev cestno-prometne zakonodaje. Po ocenah Policije se je na shodu zbralo okoli 500 oseb, so sporočili s PU Ljubljana.

icon-expand PU Ljubljana zaradi kršitev Zakona o javnih zbiranjih vodi postopek zoper organizatorja protesta. FOTO: Luka Kotnik Policisti medtem nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Policisti so na protestu varovali DZ, vzdrževali javni red, zagotavljali varnost udeležencev in cestnega prometa ter opozarjali na vzdrževanje primerne razdalje in nošenje zaščitnih mask, so za STA še navedli na Policiji. Protestniki proti ukrepom za zajezitev širjenja koronavirusa so v sredo izrazili svoje nasprotovanje samotestiranju v šolah, ki je po novem obvezno za učence in dijake. PREBERI ŠE Na shodu v središču Ljubljane tokrat nasprotovanje samotestiranju v šolah