Policisti PU Maribor so bili včeraj okrog 18.30 obveščeni o tem, da se na območju Prepolja utaplja oseba. Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti, ki so pregledovali območje okolice, intervenirali pa so tudi gasilci.

Moškega so potegnili iz vode in ga oživljali, a neuspešno. Po prvih ugotovitvah je padel v vodo po tem, ko se je hodil na območju, kjer so se izvajala dela, pri tem pa se je gramozna brežina vdrla in 20-letnik je padel v vodo.