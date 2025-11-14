V hišnih preiskavah zasegli orožje in sadike konoplje

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor, so policisti Policijske postaje Ptuj v ponedeljek, 10. novembra, na podlagi odredbe ptujskega sodišča opravili hišno preiskavo v okolici Ptuja pri 35-letniku iz Maribora. Med hišno preiskavo so odkrili prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje in zasegli 378 sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo, in pripomočke za njeno gojenje.
"Osumljenec je bil včeraj zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog priveden k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zoper njega odredil pripor," so sporočili iz PU Maribor.
Za omenjeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.
- FOTO: PP Lenart
- FOTO: PP Lenart
V torek, 11. novembra, pa so policisti Policijske postaje Lenart na podlagi odredbe mariborskega sodišča opravili hišno preiskavo pri 44-letniku v okolici Lenarta. Med preiskavo so zasegli približno 500 gramov posušenih rastlinskih delcev, 198 stebel sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo, poleg tega pa še dve lovski puški, za kateri osumljeni ni imel izdanega orožnega lista oziroma dovoljenja za nabavo.
"Zoper osumljenega bo podana kazenska ovadba na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), uveden bo tudi prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o orožju," so zapisali na PU Maribor.
