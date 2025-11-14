Svetli način
Črna kronika

V hišnih preiskavah zasegli orožje in sadike konoplje

Maribor, 14. 11. 2025 11.18 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
K.H.
Policisti so na območju Lenarta in Ptuja izvedli dve hišni preiskavi, pri tem pa so med drugim našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje in zasegli večje število sadik. Pri enem osumljencu pa so zasegli tudi orožje, za katero ni imel dovoljenja.

Zasežene sadike konoplje
Zasežene sadike konoplje FOTO: PU Maribor

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor, so policisti Policijske postaje Ptuj v ponedeljek, 10. novembra, na podlagi odredbe ptujskega sodišča opravili hišno preiskavo v okolici Ptuja pri 35-letniku iz Maribora. Med hišno preiskavo so odkrili prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje in zasegli 378 sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo, in pripomočke za njeno gojenje. 

"Osumljenec je bil včeraj zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog priveden k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zoper njega odredil pripor," so sporočili iz PU Maribor. 

Za omenjeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.

V torek, 11. novembra, pa so policisti Policijske postaje Lenart na podlagi odredbe mariborskega sodišča opravili hišno preiskavo pri 44-letniku v okolici Lenarta. Med preiskavo so zasegli približno 500 gramov posušenih rastlinskih delcev, 198 stebel sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo, poleg tega pa še dve lovski puški, za kateri osumljeni ni imel izdanega orožnega lista oziroma dovoljenja za nabavo. 

"Zoper osumljenega bo podana kazenska ovadba na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), uveden bo tudi prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o orožju," so zapisali na PU Maribor. 

hišna preiskava orožje konoplja zaseg pu maribor
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MasteRbee
14. 11. 2025 12.39
Z idiotom z Bavarca naj se ukvarjajo, da ne bo naslednji teden spet rovaril po Ljubljani.
ODGOVORI
0 0
Roadkill
14. 11. 2025 12.37
mal so preveč raztegnjene
ODGOVORI
0 0
jank
14. 11. 2025 12.37
+1
Ali je Ptuj v JV Sloveniji? Torej, lopovi in kriminalci so tudi drugod, tudi "čistimi" Slovenci in teh je še vedno največ.
ODGOVORI
1 0
MasteRbee
14. 11. 2025 12.36
Puška brez metkov ni orožje.
ODGOVORI
0 0
Kratki
14. 11. 2025 12.36
-1
Niso zasegli droge ampak ZDRAVILO ovce🐑🐑🐑🐑
ODGOVORI
0 1
MasteRbee
14. 11. 2025 12.33
+0
Policija je povsem zbegana. Sedaj preganja za kar je večina glasovala na referendumu. A to orožje je imel Golob v mislih pri udiranju v zasebna stanovanja?
ODGOVORI
1 1
Watcherman
14. 11. 2025 12.26
+0
Čestitke za zaseg škodljivih drog in orožja.
ODGOVORI
2 2
optimistikus
14. 11. 2025 12.23
+2
Ta puška na sliki je zgodovinski primer ki je še verjetno od prapra dedeka in sedaj se razpisali kakšno orožje so našli
ODGOVORI
4 2
bb5a
14. 11. 2025 12.22
+0
Golob je reku Žabjek ne Lenart...
ODGOVORI
2 2
deny-p
14. 11. 2025 12.20
+2
Na teh koncih zakonodaja deluje, kjer južneje pa rabimo posebne zakone....
ODGOVORI
3 1
Prototip
14. 11. 2025 12.17
+3
bavarca itak ne smemo komentirat,,,mislim pa,da morali v sloveniji uzakonit,da je nošnja noža kaznivo dejanje in če ga dobijo policaji pri osebnem pregledu,,,vsaj 1000e kazni,ali leto dni zapora,,,,
ODGOVORI
5 2
travc
14. 11. 2025 12.11
-1
Škoda puške.Stara dobra petelina.
ODGOVORI
1 2
NeXadileC
14. 11. 2025 11.59
-2
Kupite, kupite, prodajajo vam obljube varnosti.
ODGOVORI
1 3
Wolfman
14. 11. 2025 11.59
+1
Ampak orožje je zagotovo želel predati do datuma, ki ga je oblast odredila?
ODGOVORI
3 2
Nikdar več
14. 11. 2025 11.43
-1
Vem kaj so polivisti....
ODGOVORI
1 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
24ur.com
