V hišnih preiskavah zasegli orožje in sadike konoplje

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor, so policisti Policijske postaje Ptuj v ponedeljek, 10. novembra, na podlagi odredbe ptujskega sodišča opravili hišno preiskavo v okolici Ptuja pri 35-letniku iz Maribora. Med hišno preiskavo so odkrili prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje in zasegli 378 sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo, in pripomočke za njeno gojenje.

"Osumljenec je bil včeraj zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog priveden k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zoper njega odredil pripor," so sporočili iz PU Maribor.

Za omenjeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.