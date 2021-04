Na Štajerskem zagoreli še dve hiši, škode za več kot sto tisočakov

Ogled kraja požara, ki je v hiši v občini Poljčane izbruhnil v soboto zjutraj, so policisti že opravili. Ugotovili so, da je zaradi napake na električni napeljavi zgorela celotna kuhinja. V požaru ni bil nihče poškodovan, pogasili so ga tamkajšnji prostovoljni gasilci.

Materialna škoda je bila nestrokovno ocenjena na 25.000 evrov. Policisti bodo o ugotovitvah v zvezi s požarom v Zgornjih Poljčanah podali poročilo pristojnemu tožilstvu, so danes še sporočili s Policijske uprave Maribor.

Že včeraj pa smo poročali o požaru stanovanjske hiše v Slovenski Bistrici, kjer je prav tako nastala velika materialna škoda.