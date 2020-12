Na Štajerskem zasegli 159 sadik konoplje

Med preiskavo so odkrili prostor, posebej prirejen za gojenje prepovedane droge konoplje. V njem so našli in zasegli 159 rastlin, visokih od 60 do 128 centimetrov, večjo količino rastlinskih vršičkov in listov, ki so že bili v postopku sušenja. Našli so tudi več predmetov, namenjenih proizvodnji oziroma vzgoji konoplje.

Zoper osumljenca bodo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po I. odstavku, 186. člena Kazenskega zakonika (KZ-1).