Na Štajerskem zgorela mansarda, eno osebo zaradi zastrupitve s CO odpeljali v bolnišnico

V petek okoli 18. ure je zagorelo v Zgornjem Velovleku v občini Destrnik. Požar je izbruhnil v mansardi stanovanjske hiše. Na kraju so takoj posredovali gasilci PGD Desenci, Destrnik, Ptuj in Grajena. Požar so omejili, vendar je zgorela celotna mansardna stanovanjska površina, skupaj z ostrešjem objekta, velika približno 130 kvadratnih metrov, so sporočili s Policijske uprave Maribor.