Na štajerski avtocesti trčenje treh vozil, poškodovanki pomagali pripadniki vojske

Ob 6.40 so na štajerski avtocesti pri priključku Šentjakob, smer Ljubljana, v naletu trčila tri osebna vozila. Voznica enega od vozil se je v trčenju lažje poškodovala. Pomoč so ji nudili pripadniki medicinske ekipe Slovenske vojske, ki so vozili v koloni za udeleženci, in jo nato predali v oskrbo reševalcev NMP Ljubljana.

Gasilci CZR Domžale in GB Ljubljana so kraj nesreče zavarovali, posuli razlite motorne tekočine in pregledali udeležence v nesreči. Na kraju dogodka so posredovali tudi policisti in delavci DARS-a.