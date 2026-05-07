Črna kronika

Na štajerski avtocesti trčilo več vozil, pet poškodovanih v bolnišnici

Slovenske Konjice, 07. 05. 2026 18.40 pred 11 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.H. STA
Trčenje več vozil na štajerski avtocesti, 7.5. 2026

Na štajerski avtocesti je v bližini izvoza Slovenske Konjice trčilo več osebnih vozil. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili ujete osebe iz vozil. Reševalci so pet poškodovanih oseb oskrbeli ter prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.

Nesreča se je zgodila okoli 13.44 na štajerski avtocesti, na relaciji Maribor – Celje v bližini izvoza Slovenske Konjice. Trčilo je več osebnih vozil. 

Na kraju so posredovali gasilci Prostovoljnih gasilskih društev Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica, ki so zavarovali kraj dogodka ter s tehničnim posegom rešili ujete osebe iz vozil, odklopili akumulatorje, sanirali cestišče ter nudili pomoč ostalim službam, ki so bile na kraju dogodka.

Reševalci Nujne medicinske pomoči Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica so pet poškodovanih oseb oskrbeli ter prepeljali v SB Celje.

Promet je bil na tem delu avtoceste oviran, nastal je zastoj, ki pa se je po poročanju Prometno-informacijskega centra že sprostil.

KOMENTARJI2

flojdi
07. 05. 2026 19.00
..in vsi so imeli oci in glavo in misli in vso pozornost..
torks11
07. 05. 2026 18.59
Nekoč je bila avtocesta pojem za hiter premik od točke A do točke B. Danes pa je bolše da se ji ogneš. Glede na povečan promet bi morali imeti ŽE zgrajen drugi avtocestni križ. Tretji pas ne bo zadoščal več.
