Na štajerski avtocesti trčilo več vozil, pet poškodovanih v bolnišnici

Nesreča se je zgodila okoli 13.44 na štajerski avtocesti, na relaciji Maribor – Celje v bližini izvoza Slovenske Konjice. Trčilo je več osebnih vozil.

Na kraju so posredovali gasilci Prostovoljnih gasilskih društev Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica, ki so zavarovali kraj dogodka ter s tehničnim posegom rešili ujete osebe iz vozil, odklopili akumulatorje, sanirali cestišče ter nudili pomoč ostalim službam, ki so bile na kraju dogodka.

Reševalci Nujne medicinske pomoči Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica so pet poškodovanih oseb oskrbeli ter prepeljali v SB Celje.

Promet je bil na tem delu avtoceste oviran, nastal je zastoj, ki pa se je po poročanju Prometno-informacijskega centra že sprostil.