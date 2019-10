Zahvaljujoč občanki celjski policisti izsledili pijanega tovornjakarja

Policisti postaje prometne policije Celje so voznika skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila in cisterne, ki ni vozil po sredini prometnega pasu, ustavili zunaj naselja Arja vas, potem ko jih je poklicala občanka in jih opozorila na nevarno vožnjo. Vozniku so odredili preizkus alkoholiziranosti in ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka kar 1,39 miligrama alkohola.

Vozniku so odredili pridržanje, zoper njega pa bodo celjski policisti podali še obdolžilni predlog na celjsko okrajno sodišče. Policiste je na nezanesljivo vožnjo voznika opozorila druga voznica, ki se ji na PU Celje zahvaljujejo za sodelovanje.

Poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil

Tudi sicer policisti prometne policije Celje v zadnjih dneh poostreno nadzirajo voznike tovornih vozil in avtobusov v cestnem prometu. V ponedeljek so na avtocesti obravnavali tujega voznika skupine vozil, sestavljene iz vlečnega in priklopnega vozila, pri katerem je obstajal sum manipulacije zapisovalne naprave, tako imenovanega digitalnega tahografa v vlečnem vozilu. Za omenjeno vozilo so odredili izredni tehnični pregled naprave, kjer so zaznali tehnično nepravilnost oz. pomanjkljivost na zapisovalni naprave, zaradi česar ta ni pravilno delovala. Vozniku in tuji pravni osebi so policisti izrekli globo.