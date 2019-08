Na štajerski avtocesti v prometni nesreči umrla 31-letna sopotnica

Danes, nekaj čez 2. uro zjutraj, so policisti na avtocesti med Tepanjem in Dramljami v smeri proti Ljubljani obravnavali hudo prometno nesrečo, v kateri je umrla ena oseba, so sporočili celjski policisti.

52-letni romunski voznik osebnega vozila je kmalu, potem ko je pripeljal iz predora Pletovarje, zapeljal v desno in trčil v kovinsko drsno ograjo. Vozilo je nato odbilo v levo, kjer je trčilo v betonsko varovalno ograjo. V vozilo, ki je po trčenju obstalo na sredini prometnih pasov, je trčila 49-letna romunska voznica osebnega vozila.

V prometni nesreči je umrla 31-letna sopotnica v osebnem vozilu 52-letnega voznika, ki se je v trčenju izredno hudo poškodoval. Ostali trije sopotniki, stari 23, 36 in 50 let, so po prvih podatkih lažje poškodovani. V trčenju so se lažje poškodovali tudi 49-letna voznica osebnega vozila ter njeni trije sopotniki, stari 51, 13 in štiri leta.

Na cestah Policijske uprave Celje je letos umrlo 17 ljudi. Lani v enakem obdobju pet. "Vse udeležence cestnega prometa opozarjamo na strpno, previdno in odgovorno vožnjo ter spoštovanje cestno prometnih predpisov," so še dodali celjski policisti.