Na štajerski avtocesti zgorel BMW, voznik: Kar naenkrat je butnil plamen

Zaradi dogodka je bila avtocesta proti Mariboru nekaj časa zaprta, pozneje so zaradi odstranjevanja posledic zaprli vozni pas, zaradi česar je po poročanju prometno-informacijskega centra nastal zastoj.
Kot nam je povedal voznik, ki nam je poslal fotografije in posnetek, se je izpod motorja kar naenkrat dvignil plamen. Pravočasno je ustavil in v dogodku k sreči ni bil poškodovan.
Njegov avtomobil znamke BMW pa je povsem uničen.
Cesta je zdaj po podatkih prometno-informacijskega centra normalno prevozna.
