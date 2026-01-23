Naslovnica
Črna kronika

Na štajerski avtocesti zgorel BMW, voznik: Kar naenkrat je butnil plamen

23. 01. 2026

Avtor:
U.Z.
Na štajerski avtocesti zgorelo vozilo

Na štajerski avtocesti, med počivališčem Tepanje in izvozom Slovenska Bistrica - jug, je bil popoldne zaradi gorečega vozila oviran promet. Voznik pri tem ni bil poškodovan, je pa nastal zastoj.

Zaradi dogodka je bila avtocesta proti Mariboru nekaj časa zaprta, pozneje so zaradi odstranjevanja posledic zaprli vozni pas, zaradi česar je po poročanju prometno-informacijskega centra nastal zastoj.

Kot nam je povedal voznik, ki nam je poslal fotografije in posnetek, se je izpod motorja kar naenkrat dvignil plamen. Pravočasno je ustavil in v dogodku k sreči ni bil poškodovan.

Njegov avtomobil znamke BMW pa je povsem uničen.

Cesta je zdaj po podatkih prometno-informacijskega centra normalno prevozna.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
300 let do specialista
23. 01. 2026
Če prav vidim "F" serija, samovžigov je bilo veliko zaradi EGR-a...bili so vpoklici, imam isto kanto in sem rihtal
Odgovori
+4
4 0
Svarog
23. 01. 2026
Ja. Pa zgleda je tega več. Imam G05 in so mi tudi menjali.
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
23. 01. 2026
Bumerang brezglavega znižanja emisij se vrača...
Odgovori
+0
2 2
Mclaren
23. 01. 2026
Če je dizel
Odgovori
0 0
PARTIZAN PEPE
23. 01. 2026
zabit dpf...
Odgovori
+2
2 0
Svarog
23. 01. 2026
Čisto možno, čeprav je možnosti ogromno
Odgovori
+1
1 0
Potouceni kramoh
23. 01. 2026
Prisegali bomo na kitajsko avto kvaliteto.Samo mal časa je še potrebno.
Odgovori
-1
1 2
Svarog
23. 01. 2026
Možno. Včasih so se norčevali iz japonskih motorjev. Zdaj pa poglej kje smo.
Odgovori
+1
2 1
Bombardirc1
23. 01. 2026
BMWji dizli že par let močno gorijo, emi se pa za EV sekirate?
Odgovori
+6
6 0
Stojadina-sportiva
23. 01. 2026
Že do sedaj je bilo veliko vžigov, in ne samo Bmw(res da prevladuje) pa še več jih bo. Krivec je v 95% eko navlaka obešena na motorje. Inženirji to dobro vedo, žal pa Euro norme na motorje sprejemajo taki, ki motorja od avta še od blizu niso videli, kaj da bi šele vedeli kako deluje...
Odgovori
+7
7 0
Svarog
23. 01. 2026
Tocno tako
Odgovori
+3
3 0
AFŽ
23. 01. 2026
električen?
Odgovori
-4
1 5
dr21
23. 01. 2026
A si slep?
Odgovori
+4
5 1
Bolje100letBogat kot7dniReven
23. 01. 2026
AFŽ....ja, vse 4 šipe je imel na elektriko...
Odgovori
0 0
Mclaren
23. 01. 2026
Tak je, če servisiraš pri salabajzerjih.
Odgovori
+0
2 2
Svarog
23. 01. 2026
BMW je avto visoke kakovosti. Zahteva pa res dosledno vzdrzevanje. Tezava je v tem da ljudje dajo zadnji cent, samo da je BMW. Z vzdrzevanje pa ni denarja, ki je pa drago. Drugače pa je znana napaka na hlajenju EGR. Meni so ga zamenjali zaradi nevarnosti vžiga.
Odgovori
+5
6 1
fljfo
23. 01. 2026
Mogoče je to bil pred leti...Sedaj je BMW padel v sivo povprečje
Odgovori
+1
1 0
Svarog
23. 01. 2026
Sem kar prepričan da imam prav. Drugace pa je tezava tudi da so 3.0 motorji narejeni za dolge voznje, ne pa za 5 km v sluzbo, pa 3x letno na AC. Slovenci bi v 90% morali voziti 1.1 bencin. Glede na relacije.
Odgovori
-1
0 1
300 let do specialista
23. 01. 2026
Tako je...enako meni...je pa z BMW (nekaterimi lastniki) tako, 19 col na gume letnik 2018 in lepi preskočimo 4 servisne intervale (nakup "gelten")
Odgovori
0 0
gonisetaubi
23. 01. 2026
jasno bmw...
Odgovori
+0
2 2
Slovenec007
23. 01. 2026
Hvala bogu, da pri tem "požaru" ni nastala materialna škoda.
Odgovori
+4
4 0
Svarog
23. 01. 2026
Sem lastnik BMW, zato se ne strinjam. Ampak joke pa je kar dober.
Odgovori
-1
0 1
Pujček
23. 01. 2026
Kitajci vgrajujejo kvalitetno elektroniko v svoje avte, slabša gre v Nemčijo. Žal.
Odgovori
+1
3 2
Divji petelin
23. 01. 2026
Bayrische motor waffen 🤔
Odgovori
+0
1 1
Gutenberg
23. 01. 2026
Bei Mercedes Wegwerfen
Odgovori
0 0
Xxdproxx
23. 01. 2026
bmw….
Odgovori
-2
0 2
myomy
23. 01. 2026
Nič čudnega. V BMW tovarni delajo Afričani, v BYD pa Kitajci.
Odgovori
+3
3 0
boslo
23. 01. 2026
Nobenih razlik med njimi, vzhod in jug sta za odpis
Odgovori
+3
3 0
Perrun
23. 01. 2026
Dobro, sam to je res BMW, ni to res neka znamka kakovosti. Moraš kaj takega vseeno malo pričakovati.
Odgovori
+1
2 1
devote
23. 01. 2026
vse nesrece in dogodki na istem mestu ...
Odgovori
+1
2 1
Bolfenk2
23. 01. 2026
V kaj so se spremenili nemški avti nekoč pojem kvalitete. Japonci, Korejci in Kitajci, samo ti še delajo napredne in kvalitetne avtomobile.
Odgovori
+8
11 3
Pfolca
23. 01. 2026
No ja Japonci, Korejci že, Kitajc je prišel šele včeraj, v tem desetletju še ne mote dobiti čisto nobene ocene
Odgovori
+5
6 1
Matej008
23. 01. 2026
Nič niso prišli včeraj, mogoče na EU trg. Drugače pa BYD ustanovljen 1995, Geely 1986, Dongfeng 1954...
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
