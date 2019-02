Na Storžiču se je pri hujšem padcu poškodoval planinec

Na Storžiču se je včeraj pri hujšem padcu poškodoval planinec. Pri vzponu na zahtevno goro je izgubil eno derezo, a mu je s pomočjo drugih soplezalcev vseeno uspelo doseči vrh. Za sestop je potem povsem narobe izbral zahtevno in nevarno Peto Žrelo, ki je grapa v severni steni Storžiča, njen naklon pa je med 40 in 50 stopinjami.

V kombinaciji pomrznjenega snega in ledenih površin ter neustrezne opreme je tam zdrsnil in hudo padel. Tržiški gorski reševalci so ga v vetrovnih razmerah z reševalno opremo prenesli do Doma pod Storžičem, od koder je bil v zdravstveno ustanovo odpeljan z vojaškim helikopterjem.