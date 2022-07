Na strmem pobočju kobariškega Stola izbruhnil požar

Gasilci PGD Breginj in PGD Kobarid so se spopadli s požarom na težko dostopnem pobočju kobariškega Stola. Skupno je bilo na terenu 34 gasilcev, ki so gašenje zaradi noči prekinili, na terenu pa ostaja požarna straža. Vzrok požara še ni znan, predvidevajo pa, da ga je verjetno zanetila strela že v ponedeljek.

Poveljnik PGD Breginj in vodja intervencije Peter Rosič je povedal, da jim je pomagal gasiti tudi helikopter Slovenske vojske, saj je požar na približno 1000 metrih nadmorske višine. Ali bodo tudi v sredo potrebovali pomoč gasilcev iz bližnjih gasilskih društev in helikopterja, se bodo še odločili. "Helikopter je naredil 22 poletov in v dobršni meri pogasil požar. Vendar je ta požar talni, zato še ni v celoti pogašen. Mislim pa, da bo jutri, ko se bo ozračje ogrelo in bo ponovno zapihal tudi veter, požar znova vzplamtel," je povedal Rosič. Dostop do požara je sicer mogoč le peš ali s helikopterjem. Vzrok požara še ni znan, predvidevajo pa, da ga je verjetno zanetila strela že v ponedeljek. Kdaj ga bodo uspeli pogasiti, Rosič ni vedel povedati, saj bo za to potreben nekoliko obilnejši in dolgotrajnejši dež.