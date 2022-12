Na Studencih izbruhnil požar in povzročil večjo materialno škodo

Iz PU Maribor so sporočili, da so bili ob 3.22 obveščeni o požaru na Studencih. Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje so posredovali gasilci JZ GB Maribor, PGD Maribor-Studenci, Maribor mesto, Kamnica, Radvanje, Razvanje in Maribor-Pobrežje.

Požar je povzročil večjo materialno škodo na objektih različnih podjetij, v zgodnjih urah pa so ga omejili in tudi že pogasili. Pogorelo je okoli 1000 kvadratnih metrov strehe na industrijskih objektih, okoli 50 kvadratnih metrov strehe na upravni stavbi in uničenih je okoli 500 kvadratnih metrov proizvodnih prostorov.

Policisti vzrok požara še ugotavljajo, danes pa je predviden ogled kraja.