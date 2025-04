Na tekmi v Celju več kršitev, navijači na stadion pretihotapili pirotehniko

Prvo tekmo četrtfinala Konferenčne lige med nogometaši Celja in italijanske Fiorentine si je na razprodanem stadionu ogledalo več kot 12.500 ljudi. Celjski policisti so zaznali več kršitev, večina jih je bila povezana z uporabo pirotehničnih sredstev. Že pred začetkom tekme so med pregledom stadiona našli nekaj kosov pirotehnike.