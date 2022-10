Na terasi gostinskega lokala v Celju pretepli 30-letnika

Policisti PU Celje so bili sinoči okoli 21. ure obveščeni o pretepu v bližini gostinskega lokala na Malgajevi ulici v Celju. Policisti, ki so bili napoteni na kraj, so pregledali bližnjo okolico, gostinske lokale in opravili razgovore z očividci.

Neznanih storilcev še niso izsledili, medtem pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ostalimi preiskovalnimi dejanji v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe.

Poškodovanega 30-letnika so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so ga oskrbeli. Ker je sodišče zanj že pred časom izdalo odredbo za privedbo v mariborske zapore, so ga tja tudi privedli.