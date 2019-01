Na težko dostopnem terenu zgoreli hiši

Malo po 16. uri je v Svetem Duhu na Ostrem vrhu zagorelo. Požar je zajel apartmaje in stanovanjsko hišo, objekta sta bila večinoma iz lesa. Po prvih neuradnih informacijah v objektih v času požara ni bilo nikogar. Dim so opazili sosedi, ki so poklicali gasilce. Toda, ker gre za zelo težko dostopen teren v hribih, se je požar do prihoda gasilcev že zelo razvil in objekta sta povsem pogorela.