Črna kronika

Na tla je padla zaradi helikopterja

Maribor, 23. 11. 2025 11.16 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
D. S.
V Mariboru je ob pristajanju helikopterja zaradi vetra starejša ženska padla po tleh in se hudo telesno poškodovala. Policisti zbirajo obvestila o dogodku.

Mariboski policisti in kriminalisti so včeraj okrog 12.30 obravnavali dogodek povezan z zračnim prometom. 

"V času pristajanja helikopterja na heliodromu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor se je po bližnji pešpoti sprehajala starejša ženska. Zaradi vetra, ki je nastal ob pristajanju helikopterja, je ženska padla po tleh in se pri tem hudo telesno poškodovala. Obveščen je bil letalski inšpektor," so pojasnili. 

Kot so dodali, bodo po zbranih obvestilih o dogodku podali poročilo na okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

