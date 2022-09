V iskalni akciji so sodelovali policisti in reševalci GRS Tolmin.

Ob 20.14 se je na območju med Planino Lom in Tolminskim Triglavom izgubila oseba. Pristojni so po obvestilu o izginotju na območju sprožili iskalno akcijo, v kateri so sodelovali policisti in reševalci GRS Tolmin.

Pogrešano osebo so kasneje našli mrtvo. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, se je oseba smrtno ponesrečila pri padcu v grapo.