Na Tolminskem padla v grapo in se pri tem smrtno ponesrečila

Popoldan se je odpravila na pot od planine Lom proti Tolminskemu Triglavu. Ker pa se do večera ni vrnila domov, so pristojni dobili prijavo o pogrešani osebi. Stekla je iskalna akcija, v kateri so sodelovali policisti in reševalci GRS Tolmin. Pogrešano, ki ni kazala znakov življenja, so okoli 22.45 našli v neprehodni grapi, približno pol kilometra od planine Lom, so povedali na PU Nova Gorica. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, se je smrtno ponesrečila pri padcu v grapo.

Gre za gospo, ki sicer prihaja z območja Severne Primorske, vendar pa ni domačinka na območju, kjer se je ponesrečila. Kot so povedali na PU Nova Gorica z ogledom ni bilo ugotovljenih znakov nasilja. Tuja krivda je tako izključena, poročilo pa bodo podali na pristojno tožilstvo.