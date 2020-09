Na Tolminskem se je poškodoval 29-letni jadralni padalec

"Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 29-letni Nemec v sklopu padalskega tekmovanja državnega prvenstva Slovenije v hitrostnem preletu ob 15.23 na obratni točki Vogel na višini približno 1600 metrov iz neznanega razloga padel na pobočje in se pri tem lažje telesno poškodoval," poroča predstavnik PU Nova Gorica. Po nezgodi so na kraju posredovali tudi gorski reševalci GRS Tolmin in dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika, ki je poškodovanega jadralnega padalca prepeljala na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

V sredo popoldne so bili tolminski policisti obveščeni o nesreči jadralnega padalca na planini Razor, ki je zasilno pristal na drevesu in se poškodoval. Kot poroča Dean Božnik s Policijske uprave Nova Gorica, je pri tem dobil udarec v spodnji del hrbta.

Kot še poroča Božnik, so prejšnjo soboto policisti iz Ajdovščine in Bovca skupaj z letalskimi nadzorniki in nadzorniki Agencije za civilno letalstvo (CAA) opravili nadzor na pristajalnih mestih za jadralne padalce in zmajarje v Dolgi Poljani pod vasjo Budanje, na letališču Bovec in v bližini bencinskega servisa v Kobaridu. To je bil drugi takšen nadzor letos, prvega so opravili konec junija.

"Pri nadzoru (pregled dokumentacije, preizkus alkoholiziranosti) nad skupno 40 jadralnimi padalci ni bilo ugotovljenih nobenih kršitev," so sporočili s PU Nova Gorica."Tudi tokrat so predstavniki policije in CAA pozitivno ocenili sodelovanje obeh državnih institucij pri tovrstnih nadzorih. Glede na pozitivne izkušnje CAA načrtuje sodelovanje s policisti na tem področju tudi v letu 2021," je še zapisal Božnik.