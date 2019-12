Na Tolminskem se je pri delu v gozdu smrtno ponesrečil 38-letni moški

Poleg policistov gorske policijske enote PU Nova Gorica so bili na kraj delovne nezgode s strani pristojne službe napoteni tudi reševalci NMP Zdravstvenega doma Tolmin in pripadniki Gorsko-reševalne službe Tolmin.

Z zbiranjem obvestil in ogleda kraja nesreče so ugotovili, da se je 38-letni moški skupaj z 22-letnim gozdarjem včeraj zjutraj odpravil na eno od gozdnih parcel z namenom čiščenja gozda in spravljanja drv za lastno uporabo. 22-letnik se je nato vrnil na približno kilometer nižje ležečo drugo gozdno parcelo, kjer je izvajal sečnjo lesa do popoldneva – prav tako je pomagal sorodniku pri nakladanju drvi na tovorno vozilo. Popoldne se 38-letnik ob dogovorjenem času ni zglasil pri 22-letniku, da bi se skupaj odpravila nazaj v dolino. Slednji se je zato okoli 16.30 z vozilom odpravil na zgornjo gozdno parcelo in opazil negibnega 38-letnika, ki se je nahajal približno 20 metrov pod gozdno vlako. Ker se ni odzval na njegove klice, se je do njega spustil po strmem bregu in opazil, da se nahaja v polsedečem položaju na večjem drevesnem panju, nanj pa je bil naslonjen še drugi manjši panj. 22-letniku je uspelo z njega odvaliti panj, pri čemer pa je opazil, da je 38-letni moški hudo poškodovan, poleg tega ni kazal znakov življenja. Takoj zatem sta oba gozdarja po telefonu na pomoč poklicala reševalce. Kasneje je zdravnik Zdravstvenega doma Tolmin potrdil njegovo smrt in odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.

O dogodku je policija že obvestila tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici. Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o delovni nesreči s pisnim poročilom obvestili državno tožilstvo.