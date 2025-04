Na Tolminskem se je sprožil obsežen plaz

Kot so sporočili policisti, je bilo na kraju ugotovljeno, da se je sprožil plaz v dolžini približno 200 metrov in 70 metrov širine.

Po navedbah tolminske občine plaz za zdaj ne predstavlja neposredne nevarnosti za bližnjo dostopno pot do spominske cerkve v Javorci. Ekipa območnega štaba civilne zaščite je območje natančno pregledala z brezpilotnim letalnikom in pripravila posnetke.

Pristojni geolog si bo razmere na terenu ogledal jutri v spremstvu poveljnika OŠCZ Mihe Venclja in nato pripravil geološko poročilo. "Iz preventivnih razlogov je javna pot do Javorce od odcepa z lokalne ceste proti planini Polog do preklica zaprta," so še dodali na občini.