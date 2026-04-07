Padalo se je zaprlo, padel je z višine 20 metrov

V nedeljo je Regijski center za obveščanje Nova Gorica obvestil Policijo, da je na pobočju Kobale na Tolminskem padel in se poškodoval tuj jadralni padalec. Ugotovili so, da je 40-letni jadralni padalec letel v lastni režiji. Medtem ko je bil v zraku, približno tri metre nad vzletiščem Kobala, ga je močan sunek vetra zasukal v drugo smer, kot je šlo padalo, so sporočili iz PU Nova Gorica. Padalo se je tako posledično zaprlo, so zapisali, padalec pa je padel na brežino z višine okoli 20 metrov.
"Pri padcu se je češki jadralni padalec telesno poškodoval. Kasneje so poškodovanega Čeha na kraju oskrbeli gorski reševalci GRS Tolmin, nato pa so ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center," so še zapisali na Policiji. V ljubljanskem UKC so ugotovili, da je utrpel lahke telesne poškodbe (poškodba hrbtenice in udarec v predel trebuha).
O nesreči so na PU Nova Gorica poleg preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožne državne tožilke v Novi Gorici obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov. Policisti PP Tolmin so tujo krivdo izključili in bodo o varnostnem dogodku s pisnim poročilom seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še zapisali na Policiji.
Letela je v tandemu, padalo je zaneslo, sledil je trši pristanek
Dan prej, v soboto, je Policija prejela tudi obvestilo, da se je z jadralnim padalom poškodovala 24-letna državljanka Madžarske. Kasneje so ji nudili zdravniško pomoč v splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici.
Na Policiji so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je poškodovana Madžarka popoldne na Tolminskem letela z jadralnim padalom v tandemu kot sopotnica, skupaj z 26-letnim državljanom Madžarske. "Polet sta nameravala izvesti z vzletišča Kobala. Približno meter nad tlemi je zaradi nenadne spremembe vetra tandemsko padalo zaneslo tako, da je sledil trši pristanek na omenjenem vzletišču," je zapisala novogoriška policijska uprava. Pri tem je 24-letna jadralna padalka utrpela telesne poškodbe (sum zloma ledvenih vretenc), so še sporočili.
O dogodku je Policija obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov. O vseh ugotovitvah bodo policisti PP Tolmin pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.
