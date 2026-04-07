Padalo se je zaprlo, padel je z višine 20 metrov

V nedeljo je Regijski center za obveščanje Nova Gorica obvestil Policijo, da je na pobočju Kobale na Tolminskem padel in se poškodoval tuj jadralni padalec. Ugotovili so, da je 40-letni jadralni padalec letel v lastni režiji. Medtem ko je bil v zraku, približno tri metre nad vzletiščem Kobala, ga je močan sunek vetra zasukal v drugo smer, kot je šlo padalo, so sporočili iz PU Nova Gorica. Padalo se je tako posledično zaprlo, so zapisali, padalec pa je padel na brežino z višine okoli 20 metrov.

"Pri padcu se je češki jadralni padalec telesno poškodoval. Kasneje so poškodovanega Čeha na kraju oskrbeli gorski reševalci GRS Tolmin, nato pa so ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center," so še zapisali na Policiji. V ljubljanskem UKC so ugotovili, da je utrpel lahke telesne poškodbe (poškodba hrbtenice in udarec v predel trebuha).

O nesreči so na PU Nova Gorica poleg preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožne državne tožilke v Novi Gorici obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov. Policisti PP Tolmin so tujo krivdo izključili in bodo o varnostnem dogodku s pisnim poročilom seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še zapisali na Policiji.