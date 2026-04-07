Črna kronika

Padalo se je zaprlo, padel je z višine 20 metrov

Tolmin, 07. 04. 2026 14.39 pred 21 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Vzletišče Kobala

Na območju Kobale na Tolminskem se je poškodoval 40-letni jadralni padalec iz Češke, ki je letel v lastni režiji. Utrpel je poškodbo hrbtenice in udarec v predel trebuha. Na istem vzletišču se je dan prej poškodovala 24-letna državljanka Madžarske, pri kateri sumijo na zlom ledvenih vretenc.

FOTO: PU Nova Gorica

V nedeljo je Regijski center za obveščanje Nova Gorica obvestil Policijo, da je na pobočju Kobale na Tolminskem padel in se poškodoval tuj jadralni padalec. Ugotovili so, da je 40-letni jadralni padalec letel v lastni režiji. Medtem ko je bil v zraku, približno tri metre nad vzletiščem Kobala, ga je močan sunek vetra zasukal v drugo smer, kot je šlo padalo, so sporočili iz PU Nova Gorica. Padalo se je tako posledično zaprlo, so zapisali, padalec pa je padel na brežino z višine okoli 20 metrov.

"Pri padcu se je češki jadralni padalec telesno poškodoval. Kasneje so poškodovanega Čeha na kraju oskrbeli gorski reševalci GRS Tolmin, nato pa so ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center," so še zapisali na Policiji. V ljubljanskem UKC so ugotovili, da je utrpel lahke telesne poškodbe (poškodba hrbtenice in udarec v predel trebuha).

O nesreči so na PU Nova Gorica poleg preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožne državne tožilke v Novi Gorici obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov. Policisti PP Tolmin so tujo krivdo izključili in bodo o varnostnem dogodku s pisnim poročilom seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še zapisali na Policiji.

Letela je v tandemu, padalo je zaneslo, sledil je trši pristanek

Dan prej, v soboto, je Policija prejela tudi obvestilo, da se je z jadralnim padalom poškodovala 24-letna državljanka Madžarske. Kasneje so ji nudili zdravniško pomoč v splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici.

FOTO: PU Nova Gorica

Na Policiji so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je poškodovana Madžarka popoldne na Tolminskem letela z jadralnim padalom v tandemu kot sopotnica, skupaj z 26-letnim državljanom Madžarske. "Polet sta nameravala izvesti z vzletišča Kobala. Približno meter nad tlemi je zaradi nenadne spremembe vetra tandemsko padalo zaneslo tako, da je sledil trši pristanek na omenjenem vzletišču," je zapisala novogoriška policijska uprava. Pri tem je 24-letna jadralna padalka utrpela telesne poškodbe (sum zloma ledvenih vretenc), so še sporočili. 

O dogodku je Policija obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov. O vseh ugotovitvah bodo policisti PP Tolmin pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

jadralno padalo poškodbe polet
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
07. 04. 2026 18.27
Letel sem z zmajem 40let nazaj,s padalom do 2010 Skakal base jumping najviše z letala 5,5km visoko v Jordaniji. Imaš pa vedno na izbiro dve stvari ,da skočiš in se ne delaš pametnega ,ali da skočiš pa si samozaverovan. Ti padci so večina zaradi nepriprave na skok in objestnosti. Predno nekje skočiš poglej meteo podatke in vprašaj te ki so že skočili. Realno z Base Jumpingom sem prenehal zaradi partnerke in pa ker se pri 63letih nisem več počutil sposobnega . Tudi to je presoja,sem v formi a obremenitve so lahko trenutno.Vse možne luknje sem preletel in ja panet v glavo. Preudarnost in samokontrola pa bo manj nesreč,v tem športu in enako nepripravljeni v gore (ne pa v opankih)
Odgovori
+2
4 2
pingvinislo5
08. 04. 2026 18.11
mešaš jabolka in hruške. ti si skakal iz letala. oni so pa vzletali (ne skakali!!!) z jadralnimi padali, ki letijo, ne padajo. ker so pa neki tujci iz vzhodne evrope, daleč stran od mediterana, se morda prvič srečujejo s tako močno termiko in precenijo lastne sposobnosti obvladovanja krila pri samem vzletu.
Odgovori
+1
1 0
flojdi
07. 04. 2026 17.27
Vse dobro jima želim.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
