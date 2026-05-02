Eksplodiral detonator, moškega odpeljali v UKCL

1. maja zjutraj so iz Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica policijo obvestili o eksploziji v občini Tolmin, natančneje v naselju Koritnica v Baški grapi. Na kraju so posredovali tolminski policisti in novogoriški kriminalisti, ki so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka ugotovili, da je 34-letni moški posedoval in hranil bakren detonator neznanega tipa in proizvajalca.

Okoli 8.37 je napravo v kletnih prostorih stanovanjskega objekta namestil v železni primež na delovnem pultu, pri čemer se je na neznan način detonator aktiviral in je posledično eksplodiral. V eksploziji je moški utrpel telesne poškodbe.

Poleg policistov in kriminalistov so na kraju posredovali tudi gasilci PGD Grahovo ob Bači, ki so nudili pomoč reševalcem NMP ZD Tolmin pri oskrbi poškodovanca.

"Po prvi oskrbi so ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana," so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.

Kriminalisti primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva (po prvem odstavku 307. člena KZ-1).

O dogodku so obvestili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.