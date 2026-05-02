Črna kronika

Eksplodiral detonator, moškega odpeljali v UKCL

Nova Gorica, 02. 05. 2026 14.55 pred 51 minutami 1 min branja 5

Avtor:
K.H.
Policijski trak

Na praznični petek so novogoriški policisti obravnavali eksplozijo vžigalnika eksplozivnega telesa v naselju Koritnica. Pri tem se je poškodoval 34-letni moški, ki so ga odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

1. maja zjutraj so iz Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica policijo obvestili o eksploziji v občini Tolmin, natančneje v naselju Koritnica v Baški grapi. Na kraju so posredovali tolminski policisti in novogoriški kriminalisti, ki so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka ugotovili, da je 34-letni moški posedoval in hranil bakren detonator neznanega tipa in proizvajalca. 

Okoli 8.37 je napravo v kletnih prostorih stanovanjskega objekta namestil v železni primež na delovnem pultu, pri čemer se je na neznan način detonator aktiviral in je posledično eksplodiral. V eksploziji je moški utrpel telesne poškodbe. 

Poleg policistov in kriminalistov so na kraju posredovali tudi gasilci PGD Grahovo ob Bači, ki so nudili pomoč reševalcem NMP ZD Tolmin pri oskrbi poškodovanca. 

"Po prvi oskrbi so ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana," so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica. 

Kriminalisti primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva (po prvem odstavku 307. člena KZ-1).

O dogodku so obvestili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. 

detonator eksplozija koritnica pu nova gorica

Sunek vetra zaprl padalo, padalec padel sedem metrov

24ur.com 58-letnik v središču Ljubljane z ostrim predmetom huje poškodoval moškega
24ur.com Podrobnosti o umoru: 'Partnerica osumljenca naj bi vzpostavila stike s pokojnim'
24ur.com Ukrajinec se je zažgal pred konzulatom na Poljskem
24ur.com Spor v centru Ljubljane: moški z ostrim predmetom poškodoval drugega
24ur.com Pri pokopališču v Jurovskem Dolu našli hudo poškodovanega moškega
24ur.com Eksplozija v centru za prosilce za azil, več ljudi poškodovanih
24ur.com Pri Kranju 28-letnik z ostrim predmetom huje ranil drugega moškega
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

0523
02. 05. 2026 16.08
V primež,..... laže
+1
1 0
Prelepa Soča
02. 05. 2026 16.07
In?... seješ, kar žanješ.
+1
1 0
DAN ODPRTIH VRAT
02. 05. 2026 16.05
Desničarji
+0
2 2
Colgate
02. 05. 2026 15.53
Predvidevam da orožje iz 1.SV, glede na to, da je iz okolice Tolmina
+4
5 1
oježeš
02. 05. 2026 15.43
Ali morajo nekateri res na sebi preizkusiti, da nato verjamejo vsem opozorilom glede nevarnosti.
+5
6 1
bibaleze
Portal
Elektronske cigarete uničujejo otroške možgane in srce
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Kako biti najboljša opora noseči ženski?
Kako biti najboljša opora noseči ženski?
zadovoljna
Portal
Strta igralka po nenadni smrti nekdanjega partnerja in dolgoletnega prijatelja
Dnevni horoskop: Ribe sledijo intuiciji, strelci so umirjeni
Dnevni horoskop: Ribe sledijo intuiciji, strelci so umirjeni
Strokovnjakinja razkriva, zakaj dragi izdelki za lase ne delujejo
Strokovnjakinja razkriva, zakaj dragi izdelki za lase ne delujejo
Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku
Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku
vizita
Portal
Čudež, ki mu ni bil dan: vplivnež s posebno obliko glave osvaja internet
Kako razviti in vzdrževati zdrave meje v odnosih (in zakaj jih večina postavi narobe)
Kako razviti in vzdrževati zdrave meje v odnosih (in zakaj jih večina postavi narobe)
Suhe slive za prebavo: staro ljudsko sredstvo z dokazanim učinkom
Suhe slive za prebavo: staro ljudsko sredstvo z dokazanim učinkom
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
S Prijatelji še vedno služi milijone
S Prijatelji še vedno služi milijone
Opomin na delovnem mestu zaradi obleke: Je kriva postava?
Opomin na delovnem mestu zaradi obleke: Je kriva postava?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
moskisvet
Portal
Tisti večer na službeni zabavi je med njima spremenil vse
Pot nad oblaki, ki ti vzame dih – in te ne spusti zlahka
Pot nad oblaki, ki ti vzame dih – in te ne spusti zlahka
'Spal sem z 12.500 ženskami': neverjetna izjava zvezdnika, ki je razburila splet
'Spal sem z 12.500 ženskami': neverjetna izjava zvezdnika, ki je razburila splet
Ko hrana postane tolažba: psihološki vzroki za prenajedanje in debelost
Ko hrana postane tolažba: psihološki vzroki za prenajedanje in debelost
dominvrt
Portal
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Majhen kuža, z levjim srcem
Majhen kuža, z levjim srcem
okusno
Portal
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
voyo
Portal
Naključni morilec
Sovjetske kavbojke
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
