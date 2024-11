Na tovornjak naložil toliko debel, da ga je to stalo 1820 evrov

Nadzor prometa, ki je v četrtek potekal na regionalni cesti med Šmartnim na Pohorju in Slovensko Bistrico, se je izkazal za učinkovitega. V naselju Slovenska Bistrica so policisti ustavili tovorno vozilo, na prikolici katerega so bila naložena debla. Posumili so, da je tovornjak s prikolico naložen preveč in odrejeno tehtanje je njihove sume potrdilo.