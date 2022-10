Na tovornjaku skoraj 50 odstotkov tovora preveč, vozniku 3000 evrov kazni

Celjski policisti so v ponedeljek dopoldne na območju Mozirja ustavili in kontrolirali voznika tovornjaka. Za vozilo so odredili tudi tehtanje ter ugotovili, da je bila v konkretnem primeru močno presežena skupna masa, največja dovoljena masa ter osna obremenitev tovornega avtomobila.

Skupna masa tovornega avtomobila je znašala 36.700 kilogramov, po določilih Pravilnika o delih in opremi vozil pa bi lahko znašala največ 25.000 kilogramov, kar pomeni, da je bila prekoračena za 11.700 kilogramov oziroma za 46 odstotkov.