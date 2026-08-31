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Črna kronika

V središču Maribora odjeknili streli: ena oseba poiskala zdravniško pomoč

Maribor, 31. 08. 2026 16.33 pred eno minuto 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Policija

Mariborski policisti so bili popoldne obveščeni o sporu več oseb in domnevnem streljanju v središču Maribora. Na kraj so napotili več policijskih patrulj, ki še vedno intenzivno izvajajo ukrepe in zbirajo informacije o dogodku. Ena oseba je zaradi poškodb poiskala zdravniško pomoč, vendar po prvih ugotovitvah njeno življenje ni ogroženo.

Po navedbah PU Maribor policisti na kraju in v okolici še vedno intenzivno izvajajo aktivnosti za izsleditev oseb, vpletenih v dogodek, ter preverjajo okoliščine spora in domnevnega streljanja.

Pojasnili so, da so policisti na kraju izvedli več postopkov ugotavljanja identitete, ne pa prijeli osumljencev.

Občane policija poziva, naj se kraju, kjer potekajo policijske aktivnosti, po nepotrebnem ne približujejo in upoštevajo navodila policistov.

Ker zbiranje obvestil še poteka, policija za zdaj drugih informacij ne more posredovati javnosti.

Ekipa 24UR je na terenu. Več sledi v večerni oddaji.

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wsharky
31. 08. 2026 17.00
državljani slovenije
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