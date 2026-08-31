V središču Maribora odjeknili streli: ena oseba poiskala zdravniško pomoč

Po navedbah PU Maribor policisti na kraju in v okolici še vedno intenzivno izvajajo aktivnosti za izsleditev oseb, vpletenih v dogodek, ter preverjajo okoliščine spora in domnevnega streljanja.

Pojasnili so, da so policisti na kraju izvedli več postopkov ugotavljanja identitete, ne pa prijeli osumljencev.

Občane policija poziva, naj se kraju, kjer potekajo policijske aktivnosti, po nepotrebnem ne približujejo in upoštevajo navodila policistov.

Ker zbiranje obvestil še poteka, policija za zdaj drugih informacij ne more posredovati javnosti.

Ekipa 24UR je na terenu. Več sledi v večerni oddaji.