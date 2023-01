Na trgu se je prevrnila baterija z izstrelki, ki so zleteli v množico

Nesreča se je zgodila na Trgu svobode nekaj minut po polnoči. "Ob uporabi pirotehničnih izdelkov se je ena od baterij z izstrelki prevrnila, izstrelki pa so pričeli leteti v zbrano množico. Pri tem so izstrelki zadeli tri občane," so sporočili mariborski policisti. Ena oseba je pri tem utrpela težjo telesno poškodbo, še dva občana pa lažje poškodbe.

Vse poškodovane so oskrbele zdravniške ekipe v UKC Maribor. Policisti še zbirajo obvestila v smeri kaznivega dejanja.

Policisti PU Maribor sicer v drugih krajih niso zabeležili večjih kršitev na praznovanjih novega leta.