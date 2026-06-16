Na Triglavu se je smrtno ponesrečil 57-letni pohodnik

Policija je bila o nesreči obveščena malo pred 18. uro. Po prvih podatkih se je Nizozemec vračal s Triglava proti Kredarici in na območju Malega Triglava padel v globino, kjer je zaradi hudih telesnih poškodb umrl.

"Na kraju je bila dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote, ki je na kraju opravil ogled. Obveščeni sta bili tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka," so nam odgovorili s PU Kranj.

Pokojnika so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v dolino, medtem ko policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

V reševalni akciji so sodelovali tudi reševalci GRS Mojstrana.