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Črna kronika

Na Triglavu se je smrtno ponesrečil 57-letni pohodnik

Kranj , 16. 06. 2026 21.55 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Reševanje s helikopterjem na Triglavu

Pozno popoldne se je ob vračanju s Triglava proti Kredarici smrtno ponesrečil 57-letni pohodnik, sicer državljan Nizozemske. Na območju Malega Triglava je padel v globino, zaradi hudih telesnih poškodb pa je na kraju umrl, so nam sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policija je bila o nesreči obveščena malo pred 18. uro. Po prvih podatkih se je Nizozemec vračal s Triglava proti Kredarici in na območju Malega Triglava padel v globino, kjer je zaradi hudih telesnih poškodb umrl.

"Na kraju je bila dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote, ki je na kraju opravil ogled. Obveščeni sta bili tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka," so nam odgovorili s PU Kranj.

Pokojnika so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v dolino, medtem ko policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

V reševalni akciji so sodelovali tudi reševalci GRS Mojstrana.

V gore se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti, ob nesreči pozivajo na Policiji.
V gore se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti, ob nesreči pozivajo na Policiji.
FOTO: Bobo

Nujna priprava pred odhodom v gore

"Policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali pohodnike ponovno pozivamo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. S seboj imejte zadostno količino tekočine," ob nesreči opozarjajo na policiji. Prav tako svetujejo sprotno spremljanje vremenske napovedi, pri načrtovanju tur pa uporabljajte slovenske karte in preverjene strani ter ne zaupajte raznoraznim aplikacijam.

"Apeliramo tudi na gostinsko-turistično osebje hotelov, avtokampov, apartmajev, sob itd. Informirajte vaše goste pred odhodom v hribe in gore. Vi ste prvi, ki imate z njimi stik! Svetujte jim obisk informacijsko-turističnih točk, kjer jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi. Ugotavljamo namreč, da nekateri tuji obiskovalci gora nimajo prave predstave in informacij o težavnosti naših gora," še pozivajo na policiji.

Triglav nesreča v gorah gorska reševalna zveza PU Kranj planinarjenje

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