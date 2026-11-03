Iskanje 19-letnika: našli njegove stvari, sledi v snegu so se izgubile

19-letni srbski državljan se je v soboto, 31. oktobra, sam odpravil na pot proti Triglavu čez Plemenice. Naslednji dan so bili policisti obveščeni, da je obtičal v visokogorju.

Stekla je reševalna akcija, a zaradi neugodnih vremenskih razmer helikopter ni mogel poleteti. Med ponedeljkovim iskanjem na nadmorski višini 2130 metrov so našli predmete, ki so pripadali 19-letniku.