Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Iskanje 19-letnika: našli njegove stvari, sledi v snegu so se izgubile

Bovec, 03. 11. 2026 15.36 pred 1 uro 1 min branja 15

Avtor:
M.S.
Iskalna akcija za pogrešanim Srbom

Policisti in gorski reševalci še vedno iščejo 19-letnega Srba, ki se je izgubil na poti na Triglav. Območje iskanja od jutranjih ur preletava tudi helikopter. Pogrešanega fanta še niso našli.

19-letni srbski državljan se je v soboto, 31. oktobra, sam odpravil na pot proti Triglavu čez Plemenice. Naslednji dan so bili policisti obveščeni, da je obtičal v visokogorju.

Stekla je reševalna akcija, a zaradi neugodnih vremenskih razmer helikopter ni mogel poleteti. Med ponedeljkovim iskanjem na nadmorski višini 2130 metrov so našli predmete, ki so pripadali 19-letniku.

Včeraj je bilo na terenu skupno 13 gorskih reševalcev GRS Bovec in GRS Mojstrana, ki so zahtevno in prepadno območje pregledovali s klasičnimi tehnikami gorskega reševanja. Vremenske razmere so bile neugodne; oblačnost se je spuščala in krepil se je veter. Ob pregledu območja so opazili tudi sledi hoje v snegu, ki so vodile navzdol do nadmorske višine približno 1900 metrov, a so se tam sledi zaradi vetra izgubile.

Kljub trudu pogrešanega včeraj niso našli. Iskalna akcija se je danes nadaljevala že v zgodnjih jutranjih urah. Tokrat je lahko poletel tudi policijski helikopter, na krovu katerega so policisti gorske policijske enote in gorski reševalci.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
triglav iskanje

Mladoletnik in predelan moped: namesto 25 km/h je dosegel skoraj 100 km/h

Po trku padla na pokrov motorja: voznica e-skiroja hudo poškodovana

24ur.com Iskanje trojice mladih, ki jo je odnesla Nadiža, se nadaljuje
24ur.com Ponoči razbil okno in skočil iz vozečega vlaka, moškega iščejo tudi z dronom
24ur.com Nova obsežna iskalna akcija, pogrešanega Slovaka še niso našli
24ur.com Iskanje pogrešanega 21-letnika se nadaljuje
24ur.com Na poti na Triglav izginil 19-letni Srb
24ur.com V Bovcu še vedno pogrešajo 55-letnega Nemca, iščejo ga tudi s helikopterjem
24ur.com Pogrešanega 80-letnika našli mrtvega. V iskalni akciji sodelovalo več kot sto ljudi
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mbedrac
03. 11. 2026 16.53
Članek je precej pomanjkljivo napisan. Ali poznajo njegovo identiteto? Do sedaj bi se namreč že oglasili kaki svojci ali pa kdo iz srbske ambasade. Zelo malo informacij v glavnem.
Odgovori
0 0
Mirko Igor
03. 11. 2026 16.13
Upam na najboljše. 🙏🙏🙏
Odgovori
+7
7 0
kr nekdo
03. 11. 2026 16.12
in kaj j potrebno iskat al kaj?
Odgovori
-4
1 5
clox
03. 11. 2026 16.11
Takšne so pač posledice gorskega turizma, ki samo izkorišča.
Odgovori
-4
1 5
Victorinox
03. 11. 2026 16.05
Že to je noro, da je šel čez Plemenice in proti Triglavu ob takem letnem času.
Odgovori
+4
5 1
devlon
03. 11. 2026 16.05
Bog ne daj, da bi šel poleti. Potrebno bilo pocakat sneg. Ki sicer ima svojo lepoto, ampak vseeno
Odgovori
+3
3 0
tornadotex
03. 11. 2026 15.55
Očitno se je spustil nižje, da si najde zavetje...in verjetno zmrznil.
Odgovori
+4
4 0
ApoloniaApo
03. 11. 2026 15.52
Vse manj upanja vendar vseeno ,da bi ga našli🙏
Odgovori
+9
9 0
TvojPrijatelj
03. 11. 2026 15.48
Ena mu ga v bivaku vleče pa noče ven it
Odgovori
-17
4 21
ApoloniaApo
03. 11. 2026 15.52
Sram te bodi
Odgovori
+20
21 1
Bezigrad2005
03. 11. 2026 15.53
res si bogi…
Odgovori
+13
14 1
Victorinox
03. 11. 2026 16.06
Žalostno je tako prostaško izražanje.
Odgovori
+11
12 1
ares2
03. 11. 2026 15.45
Idealen termin za obisk gora...Vse drugo je gledal na telefonu, za vreme pa ni bilo časa...
Odgovori
-3
4 7
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suzi? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
zadovoljna
Portal
Še vedno zaljubljena kot prvi dan? Fotografije povedo več kot tisoč besed
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
vizita
Portal
Kakšna je povezava med visokim krvnim tlakom in bolečinami v sklepih
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
cekin
Portal
Zavod: Prihodnje leto bo v Sloveniji primanjkovalo teh delavcev
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
moskisvet
Portal
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš ...
Usodni trenutek na igrišču: Posledice trka prehude, nogometaš podlegel poškodbam
Usodni trenutek na igrišču: Posledice trka prehude, nogometaš podlegel poškodbam
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
dominvrt
Portal
'Naš dom je neznosno tih': Nika Zorjan ob žalostni izgubi
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
okusno
Portal
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022