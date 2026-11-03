Iskanje 19-letnika: našli njegove stvari, sledi v snegu so se izgubile

19-letni srbski državljan se je v soboto, 31. oktobra, sam odpravil na pot proti Triglavu čez Plemenice. Naslednji dan so bili policisti obveščeni, da je obtičal v visokogorju.
Stekla je reševalna akcija, a zaradi neugodnih vremenskih razmer helikopter ni mogel poleteti. Med ponedeljkovim iskanjem na nadmorski višini 2130 metrov so našli predmete, ki so pripadali 19-letniku.
Včeraj je bilo na terenu skupno 13 gorskih reševalcev GRS Bovec in GRS Mojstrana, ki so zahtevno in prepadno območje pregledovali s klasičnimi tehnikami gorskega reševanja. Vremenske razmere so bile neugodne; oblačnost se je spuščala in krepil se je veter. Ob pregledu območja so opazili tudi sledi hoje v snegu, ki so vodile navzdol do nadmorske višine približno 1900 metrov, a so se tam sledi zaradi vetra izgubile.
Kljub trudu pogrešanega včeraj niso našli. Iskalna akcija se je danes nadaljevala že v zgodnjih jutranjih urah. Tokrat je lahko poletel tudi policijski helikopter, na krovu katerega so policisti gorske policijske enote in gorski reševalci.
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